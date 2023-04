Tom Pidcock: "Remco vroeg om over te nemen en daarna moest ik lossen"

Het was een klappertandende Tom Pidcock die de pers te woord stond in Luik. "Het was echt een zware dag. Soudal - Quick Step maakte meteen duidelijk dat ze de koers in handen wilden nemen en maakten het zwaar. Dat kun je zien aan de kleine groep die overbleef", zei de Brit van INEOS Grenadiers.

"Ik reed La Redoute gecontroleerd op, ik zorgde ervoor dat ik de kloof op Remco Evenepoel kon dichten in de afdaling. Maar op de volgende helling zat ik echt op de limiet."

Pidcock zag Evenepoel even later beginnen aan zijn solo. "Hoe het was om Remco te volgen? Lastig", lacht Pidcock. "Hij vroeg om over te nemen, maar ik zei "neen". Daarna duwde hij het gaspedaal in en moest ik lossen."