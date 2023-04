Maak kennis met de 3 koersbroers Kulset: "Johannes wint de Tour, Sindre de Giro en ik de Vuelta"

Wielerminnende (rijke) papa, wielergekke zonen

In de jaren 60 en 70 waren er ooit de legendarische Zweedse Pettersson-broers, die alle vier op het allerhoogste niveau koersten. In buurland Noorwegen lijkt nu een nieuwe dynastie ontstaan.



Kristian Kulset is de oudste van de 4 broers, maar hij besloot afgelopen jaar om er op zijn 27e mee te stoppen. Toch heeft Uno-X met Sindre Kulset (24), Magnus Kulset (22) en Johannes Kulset (19) nog 3 andere koersbroers. Ze stonden met hun drietjes aan de start van de Tour of the Alps. Renaat Schotte zocht hen op.



"Het klopt dat het niet zo alledaags is, 3 koersende broers", zegt Magnus. "We houden ervan om samen te rijden, voor een Noorse ploeg dan nog."

"Uno-X is een team dat anders is dan andere ploegen", vult Sindre aan. "Het is al een familie op zich."