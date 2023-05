EF-EasyPost bekampt de 2 Giro-favorieten: "Iedereen kan geklopt worden"

Hoe het nieuwe jasje van EF Education-Easy Post in deze Giro zal ogen, is nog niet duidelijk, maar ploegleider Tejay van Garderen is ervan overtuigd dat zijn team elke dag in de schijnwerpers kan staan.

Met Hugh Carthy en Rigoberto Uran zijn er 2 toppers voor het klassement. "Als Rigo start, heeft hij een beschermde status, maar Hugh heeft getoond dat hij in vorm is", legt de Amerikaan de pikorde uit aan Renaat Schotte.

De boomlange Carthy (28) werd in 2020 3e in de Vuelta, maar blijft sindsdien wat hangen.

"Of we nu weer die Carthy zien? Hij oogt erg ontspannen en heeft veel vertrouwen. Hij laat zich gelden en hij is een echte leider."

"Hij lijkt inderdaad weer de Hugh van die Vuelta en ik koester veel hoop. Hij mikt zo hoog mogelijk."

"Die vele tijdritkilometers zijn een nadeel, maar met deze klimbenen mag hij veel ambiëren."