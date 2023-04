Dieter Kersten na diagnose RED-S-syndroom: "Ben misschien koppig, maar ik geef niet op"

RED-S staat voor Relative Energy Deficiency in Sports, waarbij een sporter energie tekortkomt vanwege een verstoorde balans tussen zijn voeding, training en herstel (vooral slaap dan). "Je lichaam kan dan niet meer functioneren zoals het hoort", zegt Dieter Kersten.



De marathonloper ging de voorbije maanden door een diep dal. "De periode voor de diagnose was moeilijker dan nu, want ik was al maanden aan het trainen, terwijl de resultaten minder waren dan vroeger. Je doet er alles voor, maar je wordt niet beter."



"Nu weten we wat het is en wat we moeten doen, namelijk rusten. Het enige nadeel is dat we niet weten hoelang het zal duren."

Kersten is met zijn 26 jaar nog jong voor een marathonloper, maar toch weet hij ook dat het een vervelende weg terug wordt. "De Spelen in Parijs halen, wordt moeilijk, bijna onmogelijk."

"Misschien ben ik te koppig, maar opgeven staat niet in mijn woordenboek. Ik wil eerst weer gezond worden, daarna kan ik de training weer oppikken en zullen de resultaten vanzelf wel volgen."