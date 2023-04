Tadej Pogacar: "Ik zal zondag niet alleen Remco Evenepoel in de gaten houden"

Zondag sluit Tadej Pogacar zijn voorjaar af met Luik-Bastenaken-Luik, de koers die hij in 2021 won. Vorig jaar won Remco Evenepoel, komend weekend kruisen ze een eerste keer de degens dit seizoen.

"Veel hebben we nog niet tegen elkaar gekoerst", weet Pogacar. "We hebben veel respect voor mekaar. Hopelijk hebben we allebei een goeie dag, dan zullen we echt koers krijgen."

"Ik zal niet alleen Remco in de gaten houden", blikt de sterke Sloveen vooruit. "In een lange race met veel beklimmingen kan er veel gebeuren."

"Ook Ineos, EF en Israel komen met sterke renners naar Luik. En ik wil geen enkel team vergeten. Bijna elke ploeg heeft een leider die zondag kan winnen."

"Wij zullen de wedstrijd hard moeten maken op de beklimmingen. Iedereen zal naar onze ploeg kijken. Het wordt zaak om de koers te controleren", denkt Pogacar.