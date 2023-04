Gids voor Luik-Bastenaken-Luik 2023: (gewijzigd) parcours, deelnemers en live op Sporza

Zo ging het vorig jaar

Luik-Bastenaken-Luik 2022 begon met een grote valpartij, die alle kansen voor Julian Alaphilippe ontnam. Met Remco Evenepoel had Quick-Step nog een ander ijzer in het vuur.



Dat ijzer ging helemaal gloeien op La Redoute, waar Evenepoel - ondanks een slipper bij zijn aanzet - à la Frank Vandenbroucke iedereen uit het wiel kletste. Het begin van een triomftocht richting Luik.



In de achtergrond vormde zich een keurgroep. Zonder Tadej Pogacar, want die paste voor de laatste klassieker van het voorjaar wegens het overlijden van zijn schoonmoeder.



Met Quinten Hermans en Wout van Aert waren er nog 2 snelle finishers mee in dat groepje. Zij zorgden voor een volledig Belgisch podium, voor het eerst sinds 1976.

Het parcours

Organisator ASO staat er niet om bekend veel te sleutelen aan zijn troetelkinderen, maar deze keer werd de finale toch lichtjes gewijzigd. Na ronkende namen als de Côte de Wanne, Stockeu, Haute-Levée en Rosier naderen we stilaan La Redoute. Hier heeft de organisatie ervoor gekozen om 300 meter minder lang te klimmen.



In plaats daarvan slaan de renners af om met de Cornémont een nieuwe beklimming aan te vatten. In vergelijking met vorig jaar komt ook de Côte des Forges terug in het parcours, waardoor de afstand tot de cruciale Valkenrots, de Roche-aux-Faucons, meer bezaaid is met lekkernijen die na zo'n zware koers zwaar op de maag kunnen liggen.

De deelnemers

Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen

De vrouwen mogen net als afgelopen woensdag bij de Waalse Pijl weer vroeg uit bed, want de wedstrijd gaat al om 8.35 uur van start.



In tegenstelling tot de mannen gaan ze niet op en neer van Luik naar Bastenaken, maar kopen ze enkel een enkel kaartje van Bastenaken naar Luik. De finale is wel identiek aan die van de mannen, met dus ook de bekende scherprechters La Redoute en Roche-aux-Faucons.



Zoek bij de deelnemers niet langer naar Lotte Kopecky, want zij heeft de schakelaar al omgezet naar de piste. Torenhoge favoriete is haar ploeggenote Demi Vollering, die haar stempelkaart aan topklassiekers nagenoeg kan vervolledigen.



Als uitdagers kijken we vooral naar titelverdedigster Annemiek van Vleuten, ook al heeft zij de topvorm nog niet te pakken, en Grace Brown, die al twee keer tweede werd in Luik. Voor de rest mogen we ook Elisa Longo Borghini en Liane Lippert niet uit het oog verliezen.

