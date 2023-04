Wielerclub Wattage twijfelt of Remco Evenepoel in topvorm zal zijn in Luik: "Hij had beter Waalse Pijl ook gereden"

Met een hoogtestage in de benen maakt Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) zondag zijn langverwachte optreden in Luik-Bastenaken-Luik. Wielerclub Wattage had de wereldkampioen liever ook al in de Waalse Pijl aan het werk gezien. "Ik zou heel onzeker zijn als ik enkel met trainingskilometers aan de start van Luik-Bastenaken-Luik zou staan", zegt Tom Boonen in Wielerclub Wattage.