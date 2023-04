Remco Evenepoel versus Tadej Pogacar: wat hebben de vorige duels geleerd?

2019: San Sebastian en regendans in Yorkshire

Op het uitgeregende WK in Yorkshire cijferde onze landgenoot zich weg voor de gevallen Philippe Gilbert, Pogacar eindigde 18e in het Britse hondenweer.

2020 en 2021: Kampioenschapsclashes en tegenpolen in Lombardije

Op de Spelen in Tokio kwam Evenepoel voor het eerst de Sloveen en vooral zichzelf tegen, Pogacar kaapte het brons weg in de wegrit.

2022: Leergeld in Tirreno-Adriatico, climax in het najaar

In de tijdrit was er geen eremetaal voor hem weggelegd, in de wegrit was er maar één alfamannetje.

Hij had zijn lesje duidelijk geleerd en stoomde zich in de Clasica San Sebastian klaar voor de Vuelta.

Primeur in Luik-Bastenaken-Luik

Een gezamenlijke referentie in 2023 is er dus niet, in Luik-Bastenaken-Luik evenmin.

2019 kwam nog te vroeg voor Remco Evenepoel, die een jaar later de najaarseditie in het coronaseizoen miste door zijn val in Lombardije en in 2021 pas in de Giro in competitie kwam.

Zijn debuut in 2022 in de Ardennen was wél meteen een schot in de roos.

Tadej Pogacar maakte die onemanshow niet mee. Hij liet Luik schieten nadat de moeder van zijn verloofde was overleden.

La Doyenne is evenwel geen onbekend terrein voor de Sloveen: hij won er in 2021, werd 3e in een turbulente sprint in 2020 en werd als rookie 18e in 2019.