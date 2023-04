Julian Alaphilippe maakt rentree in Luik-Bastenaken-Luik in steun van Evenepoel

Soudal-Quick Step maakte vanochtend zijn selectie voor L-B-L bekend: met Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke doen er nog 3 extra Belgen mee. De Italiaan Andrea Bagioli en de Zwitser Mauro Schmid maken het zevental compleet. Evenepoel is letterlijk en figuurlijk de nummer 1 bij de Belgische ploeg: vorig jaar soleerde hij naar een memorabele en emotionele overwinning in "La Doyenne" na een flitsende aanval op La Redoute. "Het was op dat moment de grootste zege uit mijn carrière", blikte de Evenepoel terug. De jongste winnaar van de Luikse koers in meer dan 50 jaar zou er in 2022 nog de Vuelta en het WK aan toevoegen. In het "Vlaamse" voorjaar bleef Soudal-Quick Step op de achtergrond, er wordt uitgekeken naar de wereldkampioen om daar verandering in te brengen. Wat kan hij tegen het fenomeen Pogacar, die de Amstel en de Waalse Pijl won.

"Pijnvrije" Alaphilippe verkende dinsdag parcours

Alaphilippe was ook al 3 keer de beste op de Muur van Hoei. Na een mager 2022 met heel wat blessureleed raakte de wereldkampioen van 2020 en 2021 ook in 2023 nog niet op dreef.



Een fitte Alaphilippe stond al 2 keer op het podium in Luik, in 2015 en in 2021, vorig jaar verdween hij uit de race na een zware val.



De Fransman stoomde zich de voorbije dagen klaar om zondag een rol van betekenis te spelen. Dinsdag werd hij met ploegleider Davide Bramati in zijn spoor gespot op het Ardense parcours.



Ploegleider Geert Van Bondt kijkt met vertrouwen uit naar zondag: "Remco komt van een hoogtestage en zal heel gemotiveerd zijn om hier als wereldkampioen te presteren."



"Hij kan rekenen op goede teamgenoten, in een sterke conditie, en dat geeft ons vertrouwen. We moeten nog zien welke rol Julian kan vervullen. Hij kent de wedstrijd en Luik ligt hem heel goed. Het belangrijkste is dat hij pijnvrij is."