Sep Vanmarcke stapt uit de ploegleidersauto van Israel-Premier Tech: "Voel de nood om wat gas terug te nemen"

In de zomer van 2023 kwam het onheilspellende nieuws dat Sep Vanmarcke met onmiddellijke ingang moest stoppen met koersen, omdat hij hartritmestoornissen had.



Enkele weken later ging de winnaar van de Omloop 2012 aan de slag binnen zijn ploeg Israel-Premier Tech als staflid, waarna in 2024 de rol van ploegleider volgde.



Maar na een jaar houdt hij het voor bekeken. "Sep heeft beslist om te stoppen als ploegleider om persoonlijke redenen", klinkt het in een persbericht.



Hij wil meer tijd doorbrengen met zijn familie en andere uitdagingen aangaan.