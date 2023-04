Evenepoel blinkt voor Luik: "Zit bijna aan 100% of zelfs 105%, ik zal er dichtbij zijn"

Tijdens zijn verkenning trok Remco Evenepoel een keer stevig door op La Redoute. Meteen was het voor iedereen duidelijk: de wereldkampioen zit goed in vorm. "Dat deed ik zodat jullie iets hebben om over te schrijven", grapte hij ook zelfzeker op zijn persbabbel achteraf. "Ik moest mijn benen sowieso nog eens testen, vier of vijf minuten, en dat is gelukt."

De finale in Luik is hertekend, met na La Redoute nog een nieuwe beklimming en de Côte de Forges. "Ik vind het fantastisch. Het is nu veel zwaarder dan in de voorbije edities."

Evenepoel is pas weer in het land na een lange hoogtestage. Een bewuste keuze. "De Giro is mijn hoofddoel, dus ik wou zo lang mogelijk op hoogte blijven."

Wat ik daar gedaan heb? "Hard getraind. En voor de rest series gekeken, muziek geluisterd, Europees voetbal gekeken, ... En koers. Er was veel koers. En de trainingen waren meestal goed gepland zodat ik de finale kon bekijken."

Dus Evenepoel heeft net als iedereen, de zeges van Tadej Pogacar gezien. Is hij onder de indruk? "Neen, niet meer", is zijn verrassende antwoord. "Begrijp me niet verkeerd, ik heb er heel veel respect voor. Maar voor Pogacar is dit normaal. Het verwondert me allemaal niet meer. Hij heeft ook al twee keer de Tour gewonnen, hé. Het is een groot kampioen en ook een topkerel. Dus iedereen gunt het hem wel."