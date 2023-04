Amadou Onana met boodschap voor Everton-fans: "Eindproduct hebben jullie nog niet gezien"

Amadou Onana versierde vorige zomer een transfer van Rijsel naar Everton. De 21-jarige Belg groeide in zijn eerste jaar in de Premier League meteen uit tot een van de absolute sterkhouders bij Everton en is inmiddels ook bij de Rode Duivels al haast niet meer weg te denken op het middenveld.

De opmars van Onana de voorbije maanden is dus bijzonder steil geweest, maar onze jonge landgenoot gelooft dat er nog meer inzit. "Eén ding is zeker: jullie hebben het eindproduct nog niet gezien", klinkt het zelfverzekerd op de website van Everton.

"Ik denk dat ik aan een vrij goed seizoen bezig ben, maar ik kan nog beter. Daar ben ik me heel goed van bewust en ik werk dan ook heel hard aan mezelf om mijn maximale potentieel te bereiken."

Voor Everton worden het wel nog belangrijke weken, want de club is nog volop verwikkeld in een gevecht om het behoud. Vorig weekend moest Onana nog geblesseerd toekijken tegen Fulham.

"Het was frustrerend dat ik mijn ploegmaats niet kon helpen. Ik heb deze week wel vooruitgang geboekt. Donderdag heb ik kunnen trainen. De match van zaterdag tegen Crystal Palace? We zullen zien", is Onana nog voorzichtig.

"De komende weken zullen zwaar worden. We moeten een team vormen en ervoor zorgen dat de fans als één blok achter ons staan. We hebben allemaal dezelfde missie: de club in de Premier League houden."

Onana verklapt nog dat hij advies gekregen heeft van Steven Defour. Everton-coach Sean Dyche werkte bij Burnley nog samen met de huidige trainer van KV Mechelen. "Het was een plezier om met Steven te praten. Ik heb veel respect voor hem. Hij heeft me veel goeie raad gegeven. Daar kan ik op bouwen."