De vraagstukken van de slotspeeldag: blijft Gent overeind, wie kaapt plek 8 weg en wie degradeert?

Wie haalt Champions' Play-off?

Tom Boudeweel: "Dit is de makkelijkste vraag. Niemand twijfelt dat Gent gaat winnen. Gent speelt thuis, waar het slechts 1 nederlaag leed in 11 matchen. Dat was dan nog tegen Racing Genk. KVO stelt niet veel meer voor sinds de degradatie. De mot zit er flink in."

Bert Sterckx: "Gent zal fysiek wel de sporen dragen van de match tegen West Ham. Al had Vanhaezebrouck op het uur door dat het niet zou lukken en kon hij al wat sleutelspelers rust gunnen. Gent zal met stress aan de aftrap staan, want het mag niet nog eens de Champions' Play-offs missen."



Stef Wijnants: "Ik denk niet dat je veel mensen zal vinden die iets anders denken dan Gent. Het is stukken sterker dan een uitgeblust KVO, zelfs op een mindere dag. Al moet het opletten voor de mentaliteit: als ze zullen spelen zoals tegen Mechelen, alsof het al binnen was, kan het nog moeilijk worden."