Wat een weelde! 7 Belgen bereiken halve finales CL, sowieso (minstens) 1 Belgische eindwinnaar

Omdat er in de vorige rondes al geloot werd voor de samenstelling van de halve finales weten we dat we straks een Milanese derby en heruitgave van Manchester City-Real Madrid krijgen.



In die Milanese derby kunnen maximaal 4 Belgen in actie komen. Romelu Lukaku bij Inter en Alexis Saelemaekers, Divock Origi en Charles De Ketelaere bij Milan. Aster Vranckx staat bij Milan niet op de Europese lijst.

De eerlijkheid gebiedt ons wel om te vermelden dat alle Belgen sinds de eindfase voornamelijk bankzitter of invaller zijn.



Dat is anders in de clash tussen Manchester City en Real Madrid, waar we met Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois twee sleutelfiguren bij elk van beide teams zien. Eden Hazard vervolledigt het Belgische achttal in de halve finales, maar ook voor hem is hoogstens een cameo weggelegd.



Het is pas voor het eerst dat bij elke halvefinalist van de Champions League minstens één Belg rondloopt. Het zorgt er ook voor dat we gegarandeerd minstens 2 Belgen in de finale krijgen en dus sowieso één (of meer) Belgische winnaar(s).