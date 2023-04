Inter laat halve finale tegen stadsgenoot Milan niet meer ontsnappen

Inter - Benfica in een notendop:

Droomstart voor Inter dankzij Barella

Na de 0-2-overwinning in Lissabon leek het kat in 't bakkie voor Inter en een kwartier ver in de terugwedstrijd mocht Benfica ook de laatste hoop opbergen. Net als vorige week opende Barella de score. Toen met een kopdoelpunt, nu met een heerlijk schot. Kappen naar zijn linker en de bal dan enig mooi hoog in doel krullen.



Een dreun voor Benfica, dat keer op keer op de onwrikbare Inter-defensie botste. Enkel op een stilstaande fase konden de bezoekers toch eens dreigen, maar Onana was bij de pinken op een vrije trap van Grimaldo.



Kort voor de rust vielen er plots toch gaten in de Inter-defensie en Aursnes profiteerde optimaal. De Noor dook in de ruimte op een uitstekende voorzet van Rafa Silva, troefde Dumfries af en gaf met een rake kopbal ook Onana het nakijken. 1-1 en plots tankte Benfica weer vertrouwen.