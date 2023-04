"Als we van 1 iemand tegenwicht mogen verwachten voor deze Pogacar is het Evenepoel"

De ster van Tadej Pogacar is nog wat meer gestegen na een nieuwe demonstratie in de Waalse Pijl. Valt er straks wel iets tegen te beginnen in Luik-Bastenaken-Luik? Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer kijken in hun analyse al likkebaardend uit naar het lang aangekondigde duel met Remco Evenepoel.

Karl Vannieuwkerke: "José, we hebben in de Waalse Pijl een demonstratie van de meester gezien, maar ook van zijn ploeg."

José De Cauwer: "Ze waren allemaal op maat van de winnaar. Nog nooit hebben we een ploeg van Tadej Pogacar zo sterk gezien. Op 200 meter van de finish was er wel even vertwijfeling bij ons, maar het was enkel om te schakelen dat hij even stilviel."



"Nu is het gretig aftellen naar zondag, in de hoop dat Remco Evenepoel als eerste Pogacar aan het wankelen kan brengen."



"Ooit moet er toch eens een dag komen dat de vorm van Pogacar wat minder wordt? Anderzijds, zal Remco onmiddellijk in orde zijn als hij van zijn berg komt?"

Karl: "We zagen een goeie Vervaeke en Van Wilder in de Waalse Pijl, met zijn ploeg zit het dus wel snor."

José: "Sowieso werkt heel die ploeg rond Remco goed. Die gasten zijn op en top klaar. Niet alleen voor Luik, maar zeker straks ook voor de Giro."

Karl: "Moet Remco het duel met Pogacar opzoeken of is dat te gevaarlijk?"

José: "Ik denk dat er geen keuze zal zijn. Remco zal proberen Pogacar eraf te rijden. Of omgekeerd. En anders komt het tot een sprint. Je zou dan geneigd zijn om Pogacar het voordeel te geven, maar ook de sprint van Remco wordt beter."

Karl: "Zou de altijd zelfzekere Remco niet toch een beetje twijfelen als hij Pogacar zo bezig ziet?"

José: "Natuurlijk! Niemand heeft zóveel zelfvertrouwen dat hij denkt: die rijd ik er straks wel af."



"Ik denk dat ze alletwee veel respect hebben voor elkaar, misschien zelfs een klein beetje schrik. Maar als er één iemand is van wie we tegenwicht mogen verwachten voor Pogacar is het toch Evenepoel."

Karl: "Helpt het dat Evenepoel straks in de regenboogtrui rijdt, mét rugnummer 1? Geeft dat een extra boost?"

José: "Vorig jaar is hier alles begonnen voor hem, de hele ommezwaai na de vele pech. Hier heeft hij heel die stroomversnelling, die nog altijd bezig is, in gang gezet." "Het is wel jammer dat we geen Vingegaard of Roglic aan de start krijgen. Het is eigenlijk jammer dat we een duel krijgen. Met die anderen erbij zouden ze met meer zijn."