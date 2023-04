Professor berekende "auto-voordeel" in Amstel: "Leverde Pogacar 10 à 20 seconden op"

"Dat heeft hem minstens 10 seconden tijdswinst opgeleverd. In de meest voorzichtige schattingen, want Pogacar was niet altijd in beeld. Het werkelijke voordeel ligt waarschijnlijk tussen 10 à 20 seconden."



Of Pogacar zonder hulp van de auto niet gewonnen zou hebben, valt moeilijk te zeggen.



Maar één ding is zeker: de organisator heeft zijn Amstel Gold Race geen dienst bewezen.



"Er gebeuren wel vaker dergelijke incidenten met motoren. Maar zo flagrant als in de Amstel heb ik het nog nooit gezien. Daar mag je gerust het label schandalig op kleven", besluit Blocken.