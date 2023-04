Politieke saus doet Barcelona en Real bekvechten: "Spanje heeft zijn verleden nooit verwerkt"

De traditionele rivaliteit tussen FC Barcelona en Real Madrid heeft gisteren een nieuwe dimensie gekregen. De sportieve concurrenten hebben hun gevoelige band een politieke richting uitgestuurd met beschuldigingen over banden met het Franco-regime. Maar zoals in elk verhaal zijn er verschillende versies en vooral nuances.

Het onderzoek naar mogelijke competitievervalsing van FC Barcelona - met verdachte transacties die zouden kunnen duiden op beïnvloeding van de scheidsrechters - hangt als een donkere wolk boven het Spaanse voetbal. Barcelona wast zijn handen in onschuld en op een persconferentie gaf de voorzitter van Barça concurrent Real Madrid een veeg uit de pan. Real werd door preses Joan Laporta gecatalogeerd als "club van het regime van generaal Franco", de man die vorige eeuw 40 jaar met ijzeren vuist regeerde in Spanje. Die woorden zijn bij Real in het verkeerde keelgat geschoten en in een filmpje kaatste de Koninklijke de bal terug. Zo zit het spel dus helemaal op de wagen en overstijgt de discussie het voetbal.

"Franco heeft de successen van Real Madrid misbruikt als propagandamiddel"

Historicus Enrico Castro-Montes beschrijft wat er te zien is in de beeldmontage van Real. De Limburger met Spaanse roots is de broer van AA Gent-speler Alessio Castro-Montes en heeft zijn thesis geschreven over sport en de Spaanse burgeroorlog. "Real Madrid toont in het filmpje dat Camp Nou - het stadion van Barcelona - ingehuldigd werd door een minister van Franco, dat Barcelona Franco meermaals gedenktekens gaf en dat Real gedurende 15 jaar tijdens zijn bewind geen enkele titel heeft gepakt, terwijl Barcelona zelf 8 titels en 9 bekers onder Franco won." "Er is ook een fragment waarbij Santiago Bernabeu, de ex-voorzitter van Real naar wie het stadion ook vernoemd is, ontkent dat Real het team van het regime was." "Dat vind ik opvallend, want Bernabeu heeft zelf nog als vrijwilliger meegevochten in het leger van Franco en onderhield tijdens zijn periode als preses nauwe banden met het Franco-regime."

Spanje was een gesloten land door de dictatuur, de rest van West-Europa bloeide. Franco wou met Real een positiever beeld van Spanje aan de buitenwereld tonen. Historicus Enrico Castro-Montes

En zo is de discussie dus weer brandend actueel. "Dat is altijd al zo geweest, maar nu is het weer heel hevig." "Real werd beschouwd als de club van Franco. Hij heeft de successen van Real in Europacup I - ze wonnen de eerste vijf edities - misbruikt als ideaal propagandamiddel." "Spanje was een gesloten land door de dictatuur, de rest van West-Europa bloeide. Franco wou met Real een positiever beeld van Spanje aan de buitenwereld tonen."

"Spanje heeft zijn verleden nooit verwerkt"

Barcelona presenteert zichzelf dan weer als anti-Franco, als een tegenhanger van het fascisme. "Dat klopt ook wel, maar het beeld van Barcelona én Real Madrid moet genuanceerd worden", schetst de historicus met Spaans bloed. "Je kunt het niet zwartwit zeggen. Er wordt ook gefluisterd dat Franco niet echt geïnteresseerd was in voetbal en dat hij ook vooral voor Atletico Madrid sympathie gehad zou hebben." "Het klopt wel dat Camp Nou onder Franco een vrijhaven was voor inwoners om er zich te uiten als Catalanen, buiten het stadion was Catalaans nationalisme verboden. Maar zoals het filmpje aantoont, onderhield het Barça-bestuur ook goeie banden met Franco."

