Nafi Thiam schrijft zich richting het WK voorlopig niet in voor een zevenkamp

De prestigieuze meeting in Götzis in mei is een jaarlijkse hoogmis voor de meerkampers, maar Nafi Thiam zal er net als de voorbije jaren niet te zien zijn.

De olympische kampioene verdedigt in augustus haar wereldtitel in Boedapest, maar voorlopig kiest ze voor individuele competities om haar lichaam in topvorm te krijgen.

Het management van Thiam laat weten dat ze "momenteel geen intenties heeft om deel te nemen aan een volledige zevenkamp", maar dat ze "alle opties open houdt".

Het is al van in 2018 geleden dat Thiam nog eens deelnam in Götzis. In 2017 zette ze daar haar nationale record van 7.013 punten neer.