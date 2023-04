Nina Sterckx kroont zich tot vice-Europees kampioene gewichtheffen

Vijf maanden geleden eindigde Sterckx nog op de 6e plek op het WK in de categorie tot 49 kg. Omdat haar vaste categorie tot 55 kg geen olympische klasse meer is, moest ze die moeilijke keuze maken.

Voor het EK besloot Sterckx om in de klasse tot 59 kilogram uit te komen. Zowel in de snatch - het gewicht in één beweging boven het hoofd steken - als in de clean & jerk - in twee bewegingen - benaderde Sterckx haar persoonlijke records.

Op de snatch stak Sterckx 93 kg in de lucht. Haar poging om haar persoonlijk record van 95 kg te verbeteren faalde. Op de clean & jerk was onze landgenote goed voor 116 kg, 2 kilogram minder dan haar persoonlijk record.

Met een totaal van 209 kilogram graaide Sterckx voor het eerst in haar carrière EK-zilver mee. De Oekraïense topfavoriete Kamila Konotop was ongenaakbaar met 235 kg (106 kg snatch, 129 kg clean & jerk). De Oekraïense Nadiia Schpilka pakte het brons (207 kg).

In 2021 en 2022 stond Nina Sterckx ook al op het EK-podium. Toen veroverde ze twee keer brons in de klasse tot 55 kilogram.