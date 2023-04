Nina Sterckx is blij met EK-zilver in nieuwe gewichtsklasse: "Lichaam heeft nog tijd nodig om zich aan te passen"

De beslissing om de categorie tot 55 kilogram uit het olympische programma te schrappen had grote gevolgen voor Nina Sterckx. Want plots moest ze op zoek naar een nieuwe gewichtsklasse.



Sterckx heeft 2 opties: meedoen in de -49 kg of in de -59 kg. Twee gewichtsklassen, die ze in de kwalificatieperiode wou uittesten.





"Ik wou 1 wedstrijd meedoen in de klasse tot 49 kg, de andere wedstrijden zou ik afwerken in de -59 kg. Met als doel: zo hoog mogelijk staan op de olympische ranking van beide categorieën."

Op het WK 5 maanden geleden werd Sterckx 6e in de categorie tot 49 kilogram. Ze moest toen in 3 weken tijd 6 kilogram afvallen. "Dat was heel zwaar", zegt Sterckx.

Sinds dat WK lag de focus op kilo's bijwinnen. "Dat doen we door meer volume en herhalingen in mijn training te steken. Zo zorgen we ervoor dat de kilo's die erbij komen echte spieren zijn,"

Dat heeft op het EK in Armenië meteen zijn vruchten afgeworpen. Sterckx won gisteren zilver op het EK in de klasse tot 59 kilogram.

"Die zilveren medaille is heel mooi, want mijn lichaam heeft nog tijd nodig om zich aan te passen aan mijn nieuwe gewichtsklasse."