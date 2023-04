NFL-superster Jalen Hurts wordt best betaalde American footballspeler ooit

De 24-jarige Jalen Hurts dirigeerde de Eagles dit seizoen naar de Super Bowl, waarin hij het hoofd moest buigen voor Kansas City Chiefs met die andere superster, Patrick Mahomes.

Philadelphia Eagles wil zijn goudhaantje zoveel mogelijk in de watten leggen. Vandaag maakte de ploeg bekend dat Hurts tot 2028 vastgebonden blijft aan de Eagles.

Hurts zette een krabbel onder een vijfjarig contract van 255 miljoen dollar (omgerekend 232 miljoen euro). Goed voor 51 miljoen dollar per jaar. Dat is een record in de NFL.

Het vernieuwde contract van Hurts gaat wel pas in vanaf 2025. Tot dan verdient de quarterback 4,2 miljoen dollar per jaar.

Ter vergelijking: Mahomes verdient bij de Chiefs 45 miljoen dollar per jaar, maar bij hem gaat het wel om een tienjarig contract.