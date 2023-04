Lisa Vaelen: "Hebben als ploeg getoond dat we het ook zonder Nina kunnen"

Bovenop de WK-tickets en de medailles eindigden Vaelen (4e) en Maellyse Brassart (5e) allround in de top 5 en ook Victor Martinez (12e) en Luka Van den Keybus (18e) turnden uitstekend allround. Vooraf waren er nochtans twijfels bij de Belgische ploeg, omdat olympisch kampioene Nina Derwael geblesseerd moest afhaken. Onze man legde voor Sportweekend met enkele hoofdrolspelers het EK neer aan het Turkse strand in Antalya. "We hebben niet de gewoonte om lang te blijven genieten van onze prestaties", legde de 18-jarige Vaelen uit. "We hebben zoiets van: "Oké, dat is goed, het is gebeurd, we zijn er heel blij mee. Maar nu moeten we aan het volgende werken."" "Alle remmen los zal bij mij niet gebeuren", lacht Vaelen, die bij afwezigheid van Derwael de leading lady van de selectie was. "Het is jammer dat Nina er niet bij is, maar we hebben wel als ploeg - zonder Nina - laten zien dat we het ook kunnen. Dat is belangrijk als houvast, want de mensen zagen Nina en de rest stond rond Nina. We hebben laten zien dat we ook een goede ploeg zijn zonder Nina en niet van haar afhankelijk hoeven te zijn."

Gentges: "Zeggen dat ik niet veranderd ben, is een leugen"

Maxime Gentges, 10 jaar ouder dan Vaelen, is de eerste Belgische man die een medaille pakt op een EK turnen. Dat maakt veel los bij de gymnast uit Malmédy. "Ik zou kunnen zeggen dat ik dezelfde persoon ben als zaterdag, maar dat zou aanvoelen als een leugen, omdat ik me wél anders voel."



"Ik voel me opgelucht. Alsof er een soort van druk op me lag door dat moment steeds na te jagen. Nu is dat moment er en hoop ik dat het nog maar het begin is."Gisteren op bijna hetzelfde moment pakten ze hun zilver en brons. Ze vielen elkaar dolblij in de armen. "Wanneer je dat moment kan delen, wordt het nog veel mooier", glundert Gentges.



"Ik had gewoon heel veel zin om haar in mijn armen te nemen en te zeggen: "Yes, we did it.""



Dat dacht de nieuwe topsportmanager van het Belgische turnen misschien ook. Maar zijn gymnasten hebben hem niet verbaasd, klonk het vol vertrouwen bij Ruben Neyens. "Dat klinkt nu misschien wel heel eenvoudig, maar het is dat niet, omdat ik zelf heel veel in de zaal ga kijken. Maar je moet het natuurlijk nog altijd wel doen."