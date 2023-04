EK-laureaten Gentges en Vaelen springen in elkaars armen: "Magisch om dit te kunnen delen"

Een productieve EK-dag voor de Belgen, want Maxime Gentges en Lisa Vaelen zorgden bijna gelijktijdig voor twee EK-medailles. Een historische prestatie. "Er wonen miljoenen mensen in Europa. Om dan twee Belgen op het EK-podium te hebben, is magnifiek", glunderde Gentges.

Tijdens de podiumceremonie schudde hij al eens vol ongeloof met zijn hoofd. En ook bij zijn interview kon Maxime Gentges nog niet helemaal bevatten dat hij een zilveren medaille had veroverd op het EK. "Ik heb er echt geen woorden voor", stamelde de turner uit Malmedy. "Ik wil niet zeggen dat het alle opofferingen waard is, want ik hou hoe dan ook van deze sport. Maar ik ben toch overmand door emoties." Gentges kreeg zelfs tranen in de ogen. "Het dringt nog niet helemaal door. Het is ongelofelijk om dit te kunnen delen met mijn broer, die ook mijn trainer is." "Mijn ouders waren er ook tijdens de kwalificaties, maar ze moesten jammer genoeg naar huis voor de finale. Ik ben zeker dat mijn vader thuis de champagne al heeft bovengehaald. Dit is waanzin."

Ik ben zeker dat mijn vader thuis de champagne al heeft bovengehaald. Dit is waanzin. Maxime Gentges

Gentges had zich maar op het nippertje kunnen plaatsen voor de finale op het paard met bogen. Maar met een foutloze oefening klom hij in de rangschikking op van de 8e naar de 2e plek. "Misschien heb ik op training ooit al beter gedaan, maar in de competitie zeker niet. Ik had vandaag het gevoel dat me niets kon overkomen", zei hij. "Ik was heel relaxed toen ik opstond, ik wou gewoon genieten van deze dag." "Dat had ik vanochtend ook op Instagram geschreven. Ik wenste iedereen een fijne dag, even goed als die van mij. Maar nu ben ik zeker dat ze niet een even goede dag kunnen hebben als ik", lachte hij.

Vaelen: "Ik ben megablij en een beetje ontgoocheld"

Gentges geloofde zijn ogen niet toen hij zijn score zag. "Ik kon me niet voorstellen wat ik had gedaan. Ik dacht: dit is niet mogelijk. Maar toen ik mijn score zag, zei ik: wow, misschien is het toch mogelijk." "Tussendoor zag ik ook dat Lisa (Vaelen) op de 3e plek stond. Ik duimde dat het niet opnieuw een vierde plek werd voor haar, want ze verdient een medaille. We zijn dan ook naar elkaar gelopen en in elkaars armen gesprongen. Het is magisch om dit te kunnen delen met elkaar." "Of dit historisch is voor Belgie? Dit is historisch voor iedereen, het maakt niet uit voor welk land. Je mag de olympische titel van Nina Derwael niet als maatstaf gebruiken." "Je mag niet onderschatten wat Lisa vandaag heeft gedaan. Een EK-medaille blijft historisch. Er wonen miljoenen mensen in Europa. Om dan twee Belgen op het EK-podium te hebben, is magnifiek."

Mijn 4e plek in de allroundfinale is mijn hoogtepunt. Deze medaille is heel fijn, maar het kon beter. Lisa Vaelen