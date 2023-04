"Bevestiging van bronzen Lisa Vaelen, beloning voor doorzetter Maxime Gentges"

Aan het paard met bogen was Maxime Gentges de surprise van de dag met zijn zilveren medaille.

"Hij heeft heel veel ervaring op de grote toernooien", schetst onze reporter in Turkije.

"De 28-jarige Gentges, afkomstig uit Malmedy, neemt deel aan zijn 6e EK en was er al 7 keer bij op een WK."

"Zijn beste EK-resultaat aan het paard was een 36e plaats, tot gisteren dus. Dat hij zilver pakt, is absoluut een verrassing."

"Hij turnde een vrijwel perfecte oefening met een PR en hij gaf aan dat de teamprestatie - met kwalificatie voor het WK - echt wel heeft geholpen."

Gentges was vlak voor de Spelen in Tokio overigens bijna gestopt met turnen. "Geen enkele gymnast had zich voor Japan geplaatst en ook in Rio 2016 was hij er niet bij. De bond stuurde toen Dennis Goossens."

"Gelukkig heeft hij beslist om door te zetten en hij wil heel graag naar Parijs. We mogen hem een doorzetter noemen en dan is deze medaille een beloning."