Lukaku haalt weer opvallende viering boven: "Ik leg het op het einde van het seizoen uit"

Alsof het niets was! Romelu Lukaku poeierde in Lissabon de 0-2 keihard vanaf de stip met zijn linker binnen.

Lukaku begon nochtans op de bank. "Ik begrijp de kritiek op mijn voorbije prestaties, maar ik probeer enkel het team te helpen en weer in vorm te komen."



"We hebben een verantwoordelijkheid om het zo goed mogelijk te doen voor deze club. Nu moeten we dat ook tegen Monza tonen dit weekend."



De halve finales van de CL zijn dichtbij voor Inter en Lukaku. "We hebben hier een goede en intelligente wedstrijd gespeeld. We konden zelfs drie of vier keer scoren, vind ik. Toch is 0-2 heel goed. Hopelijk kunnen we dit nu ook tonen in de Serie A en de Coppa."