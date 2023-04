Romelu Lukaku doet Inter dromen van halve finales tegen onherkenbaar Benfica

Benfica-Inter kort samengevat:

Benfica stort ineen na sterke start

In een kolken Da Luz was van een getergd Inter amper iets te merken. Simone Inzaghi had voorin voor het duo Dzeko-Lautaro gekozen en ook zijn tactisch plan klopte perfect.

Het eerste kansje van de wedstrijd - een te centraal schot van Rafa Silva - was nog voor Benfica, maar daarna stortte het kaartenhuisje van Schmidt toch ferm in elkaar.

Inter nam over, zonder extreem gevaarlijk te zijn. Na 25 minuten haalde Acerbi krachtig uit, de bal ging maar net over.