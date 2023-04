Clubtrainers kijken mee met bondscoach: "Geen rem, Red Flames zijn niet bezig met de play-offs"

De Red Flames sluiten hun korte interlandluik vanavond af tegen Slovenië.

Op de training gisteren was het behoorlijk druk, want langs de zijlijn verschenen ook de coaches van onder meer Anderlecht, OHL en AA Gent. In outfit van de Belgische voetbalbond, nota bene.

"We delen ideeën en we praten over het fysieke aspect en over data", legt bondscoach Ives Serneels de wisselwerking uit.

"En we kijken ook naar de planning om de speelsters voor de club en de nationale ploeg optimaal voor te bereiden."

Het leek wel een tafereel waarbij de schoonmoeder over de schouder meekijkt. Willen de coaches vooral dat hun speelsters niet te vermoeid terugkeren naar de clubs in volle titelstrijd?