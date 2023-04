Serneels wil zure oefennederlaag morgen doorspoelen: "Een van grootste ontgoochelingen als bondscoach"

Tegen Slovenië, dinsdag om 20 uur, krijgt zijn ploeg een herkansing. "Morgen wil ik onze tactische flexibiliteit weer zijn, net zoals tegen Oostenrijk. Ook zou ik willen dat we opnieuw onze kansen afdwingen en het gevaar van Slovenië kunnen neutraliseren."

"We deden zaken verkeerd die iedereen kan. De tactische uitvoering was uitstekend tot minuut 75, dat nog weggeven doet dan wel pijn. Ik heb misschien al tientallen keren die foutjes aangewezen, op dat gebied dacht ik dat de groep wel verder stond."

De nederlaag tegen Oostenrijk is hard aangekomen. "Bij mij ook", zegt Serneels. "Ik heb al wat interlands gedaan en deze nederlaag staat toch in de top drie ontgoochelingen als bondscoach."

Zelf is Ives Serneels wat op de sukkel. "De hernia is er en doet pijn, maar trainingen voorbereiden en geven lukt. Dus we slaan er ons wel door."

De Caigny: "Groot verschil tussen goals maken en verhinderen"

Tegen Oostenrijk kon Serneels niet rekenen op zijn volledige selectie, omdat veel speelsters met blessures afrekenden. Dus moest Tine De Caigny depanneren in de verdediging.

"Dat is wel aanpassen, natuurlijk", zegt ze. "Er is een groot verschil tussen doelpunten maken als ze verhinderen. Ik doe het allebei graag en het voelt zeker niet aan als straf."



"Het is leuk dat iedereen nu stilaan opnieuw kan aansluiten. Dat zorgt voor een goede sfeer en hoger niveau op training."

Goede sfeer, ook als speelsters van OHL en Anderlecht samen trainen in volle titelstrijd? "Iedereen is gefocust op de nationale ploeg, dus ik hoor weinig over de Belgische competitie", deelt De Caigny.

"De speelsters komen allemaal overeen. We kunnen ook lachen en zeveren met elkaar. De titelstrijd is even ver weg."