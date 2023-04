Arthur Van Doren apetrots na 3e Europese hockeytitel op rij: "Een onwezenlijk moment"

Bloemendaal heeft zijn zesde Euro Hockey League-titel beet, de 3e op een rij. Nooit eerder slaagde een ploeg erin om de triple te scoren.

"Ik ben natuurlijk supertrots", vertelt Bloemendaal-speler en Red Lion Arthur Van Doren. "Het is mooi wat we de voorbije jaren hebben gepresteerd, maar om het opnieuw waar te maken en als eerste team de EHL 3 keer op rij te winnen, is fantastisch. Dat is een prachtige verwezenlijking en een onwezenlijk moment."

Toch zit de verdediger ook al met zijn gedachten bij zijn volgende doelen. Dit weekend gaan de play-offs in de Nederlandse competitie van start.

"We blijven naar succes streven. Bij Bloemendaal kijken we altijd vooruit. Er is weinig tot geen tijd om bij prestaties stil te staan. Het is in onze optiek eigenlijk gewoon een nieuwe titel. Ik geloof dat ik na mijn carrière met veel trots zal kunnen terugkijken naar dit moment."

De finale in Amstelveen was een nerveuze match. In het begin van het 2e kwart bracht Teun Beins Bloemendaal op voorsprong. Dat was meteen de eindscore. "We hebben hard moeten werken voor de zege, dat maakt de overwinning ook zoeter", doet Van Doren zijn verhaal. "We hebben de kansen gehad om het vroeger af te maken, maar die wrongen we telkens de nek om. We mogen dan ook tevreden zijn dat we de overwinning toch over de streep hebben kunnen trekken."

Lof voor Vanasch, pensioen nog niet in zicht

In de finale keek Van Doren een andere Red Lion in de ogen: Rot-Weiss Keulen is de club van doelman Vincent Vanasch. Van Doren sprak na de finale vol lof over zijn landgenoot, die opnieuw bij de uitblinkers was. "Vanasch heeft opnieuw een knappe wedstrijd gespeeld. Hij was misschien wel de enige, of toch zeker de voornaamste reden dat Rot-Weiss Keulen in de match bleef. Hij heeft weer een aantal prachtige reddingen verricht", zag Van Doren.



"Wij hebben samen een aantal prachtige momenten meegemaakt de afgelopen jaren. Het blijft daarom ook leuk om elkaar op het hoogste niveau in clubverband tegen te komen. Hopelijk blijft dat de volgende jaren het geval."



Van Doren lijkt op zijn 28e al alles gewonnen te hebben wat er te winnen valt, toch blijft de Antwerpenaar nog steeds even gefocust en gemotiveerd. Hij denkt ook nog lang niet aan stoppen. "Het spelletje is op dit moment nog steeds zo leuk. Ik blijf genieten van het feit dat ik bij deze absolute topploeg mag spelen voor de prijzen. Zolang ik me blijf amuseren, ga ik door", besloot Van Doren.