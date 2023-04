De krochten van de Hel: de benjamin blijft rijden voor vriendin, toeschouwers bevoorraden Est

26'18" was de tijdslimiet, Joshua Tarling stond uiteindelijk 6'28" in het rood. De 19-jarige Brit van INEOS Grenadiers is nochtans niet de eerste de beste.

"Na die val heb ik ook nog 2 lekke banden gekregen", vertelde Tarling aan de finish, weliswaar nog altijd met een glimlach.

Met zijn 19 jaar was hij de jongste deelnemer in Parijs-Roubaix in 86 jaar. "Ik heb 120 kilometer in mijn eentje gereden. The last man standing."

"Mijn vriendin zou niet blij geweest zijn als ik niet had uitgereden. Ach, dit is ook gewoon Parijs-Roubaix, hé. Je moet finishen. Het is het waard."