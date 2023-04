Overstap naar weg loont voor Roubaix-revelatie Marthe Truyen: "Nu ziet ze zelf wat ze in haar mars heeft"

Marthe Truyen omschrijft zichzelf als "niet het grootste talent", maar met een derde plek in Parijs-Roubaix bevestigt ze het vertrouwen van Fenix-Deceuninck. "Hopelijk is dit een opstap naar meer en mooier", zegt ploegleider Michel Cornelisse.

Ook bij Fenix-Deceuninck waren ze verrast op de velodroom van Roubaix. Niet door de derde plek van Marthe Truyen, wel dat ze achteraf een traantje liet. "Ze is altijd goedlachs, ze is een heel vrolijke meid", omschrijft Cornelisse zijn 23-jarige talent. Maar de tranen van geluk waren meer dan terecht, want met een 3e plek in de Helleklassieker haalde Truyen haar mooiste resultaat uit haar prille wegcarrière. "We hadden Marthe vooruit gestuurd, omdat ze tijdens de verkenning heel goed over de kasseien reed en ze ook goed kan sprinten", verklaart Cornelisse. "Ze was dus een belangrijke pion om mee te sturen." "Maar dat ze 6 minuten zouden krijgen en de ontsnapping tot het einde zou overleven, hadden we natuurlijk niet gepland. Ook de rest van de ploeg was overigens sterk bezig, want in de groep van de favorieten zaten we nog met drie rensters. Die valpartij was dan ook een domper."

Die derde plek is een geweldige opsteker voor haar en voor de ploeg. Het is de kers op ons voorjaar. Ploegleider Michel Cornelisse

Dat Marthe Truyen nog niet zo lang geleden de overstap maakte van het veld naar de weg, werd duidelijk toen ze de velodroom van Roubaix opdraaide. Ze gaf zelf toe dat ze "niet wist wat te doen". "Ze was misschien wat overweldigd", vertelt Cornelisse. "Ze was een van de snellere dames in de kopgroep, maar ze liet zich wat verrassen bij het opdraaien van de piste. Dat is ook ervaring." "Uiteindelijk sleept ze nog een derde plek uit de brand. Dat is een geweldige opsteker voor haar en voor de ploeg. Het is de kers op ons voorjaar." "Ze kwam achteraf zelfs vragen: "Droom ik?". Ik antwoordde: "Nee, je bent echt derde geworden in Roubaix"."

Een opstap naar "meer en mooier"?