Feyenoord biedt excuses aan na aanstekerincident: "Het is niet goed te praten"

"Het veld is heilig", ging de directeur voort. "De spelers erop moeten zich veilig voelen. Buiten het veld weten we dat het grimmig kan zijn, maar dat mag nooit ten koste van de spelers zijn."

In de tweede helft werd de match stilgelegd omdat Ajax-speler Davy Klaassen bloedde. Hij had een voorwerp - waarschijnlijk een aansteker - op zijn kop gehad.

Aartsrivalen Ajax en Feyenoord stonden gisteravond tegenover elkaar in de halve finales van het Nederlandse bekertoernooi. Ajax won in Rotterdam met 1-2.

Davy Klaassen: "Een kloppend gevoel in mijn hoofd"

Davy Klaassen moest gewisseld worden na het incident, al wilde de middenvelder van Ajax graag voortspelen.

"Ik voelde ineens iets", doet Klaassen zijn verhaal bij ESPN. "Eerst deed het pijn, daarna voelde ik vooral boosheid."



"Toen kwam die keeper (ex-Anderlecht-doelman Timon Wellenreuther, red) op me roepen dat ik moest opstaan. Toen werd ik echt boos."

Na de onderbreking kwam Klaassen weer het veld op. "Of ik er nog zin in had? Eigenlijk niet, maar je wil ook niet weglopen. Dan hebben ze je."

De match uitspelen lukte niet voor de Ajax-speler. "Ik had een kloppend gevoel in mijn hoofd", legt hij uit. "Ik had moeite om me te focussen."