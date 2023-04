Feyenoord - Ajax halfuur gestaakt na hoofdwonde Klaassen door voorwerp uit publiek

Bedroevende bekeravond in Nederland. Het beladen duel tussen Feyenoord en Ajax is gestaakt na wangedrag van de thuisfans. Davy Klaassen had een flinke hoofdwonde nadat een "supporter" op het uur een aansteker tegen zijn hoofd mikte. Het duel lag een klein halfuur stil na het incident. Ajax won wel (1-2) en plaatste zich voor de finale.