Zoekt België kasseirenners? "Neen, het kan geen kwaad om de kerktoren te verlaten"

De koers is van ons, maar de Ronde van Vlaanderen was gisteren niet van de Belgen. Met Wout van Aert eindigde slechts 1 Belg in de top 10. Is het een momentopname of is er meer aan de hand? Bondscoach Sven Vanthourenhout en zijn rechterhand Serge Pauwels analyseren.

Sinds de verhuis naar Oudenaarde in 2012 telt de erelijst van de Ronde van Vlaanderen amper Belgische vlagjes. Tom Boonen in 2012 en Philippe Gilbert in 2017 zijn de laatste Belgische winnaars op "het nieuwe parcours". Sinds die triomf van Gilbert in de driekleur stonden slechts 2 landgenoten op het podium: Wout van Aert werd 2e in 2020, Greg Van Avermaet sleepte in 2021 een 3e plek uit het vuur. Gisteren werd de top 10 slechts door 1 Belg bevolkt: Van Aert finishte als 4e. "Die kentering is er niets plots gekomen", nuanceert bondscoach Sven Vanthourenhout. "We hebben nu een brede waaier aan Belgische renners. We doen mee in de rondes, we winnen sprints en we hebben toptijdrijders. We hebben een fantastische generatie voor meerdere terreinen."

Er is zeker geen bloedarmoede bij de Belgische jongeren voor onze typische Vlaamse voorjaarskoersen. Sven Vanthourenhout

En net die generatiewissel is al een tijdje aan de gang. Boonen en Gilbert zijn gepensioneerd, ook het tijdperk van onder meer Sep Vanmarcke en Oliver Naesen lijkt over het hoogtepunt heen. "Dat is niet hun fout. Er staat gewoon een nieuwe generatie klaar. En ik zou zeker niet zeggen dat er bij die jongeren bloedarmoede is voor onze typische Vlaamse voorjaarskoersen." De bondscoach schuift in eerste instantie Arnaud De Lie naar voren, maar vlakt ook vaste waarden als Yves Lampaert en Jasper Stuyven niet uit. "Het gebrek aan Belgen in de top 10 is dus niet nieuw en is ook niet verontrustend." (lees voort onder de top 10)

Serge Pauwels: "Ik vind dit een goeie evolutie"

"We zijn de voorbije decennia enorm verwend geweest met onder meer Johan Museeuw, Peter Van Petegem, Boonen en Gilbert", vult Serge Pauwels aan, Development Coach bij Belgian Cycling. "Wij hebben altijd die cultuur van de klassiekers gehad, maar dat is ook een beetje navelstaarderij geweest." "Jeugdclubs wilden op training altijd zo snel mogelijk de Paterberg of de Oude Kwaremont opvlammen, maar nu trekken ze naar het buitenland op stage en trainen ze in de bergen."

De kasseikoersen zijn eigenlijk een nice. Nu verlaten we de kerktoren en verbreden we onze horizon. Serge Pauwels

De Belgische jonkies zien dus - wellicht in een eerder stadium dan hun voorgangers - dat de wereld uit meer dan de Vlaamse stenen bestaat. "Kijk naar een type zoals Remco Evenepoel. Hij kijkt verder, want het Vlaamse werk is eigenlijk een niche. Nu verlaten we de kerktoren en verbreden we de horizon." "Er is niets mis met de Vlaamse koersen, maar we hebben renners voor het harde werk zoals Catalonië en het Baskenland." "Vroeger hadden we daar niets in de pap te brokken. Ik vind dit dus een goeie evolutie." "Let wel: ook ik schrijf mannen als Stuyven en Lampaert niet af, maar vroeger kreeg iemand als Van Avermaet altijd sterren voor de Ronde. Nu niet." "Dat is the circle of life. Elke renner ontdekt dat concurrenten een half procent beter worden en jijzelf een half procent minder." (lees voort onder de tweet)

Staan er opvolgers klaar?

Sven Vanthourenhout benadrukte het al: hij ziet ook in de jeugdcategorieën nog voldoende goudhaantjes die op een dag kunnen schitteren in de koersen die ons zo na aan het hart liggen. "Steffen De Schuyteneer (19) won Gent-Wevelgem bij de junioren op een indrukwekkende manier en ik denk ook aan Vlad Van Mechelen, die brons pakte op het WK voor junioren." "Zo'n proces vraagt geduld, maar we hebben altijd jongens klaarstaan die dromen van Vlaanderen."

Kijk naar die top 10 gisteren: je hebt de Grote Drie en daarna zie je uitsluitend toppers. De plaatsen zijn bijzonder duur. Serge Pauwels

Serge Pauwels kent vanuit zijn rol bij de Belgische wielerbond de jeugd door en door. "Je mag het zeker niet zo scherp stellen dat we geen opvolgers hebben. Integendeel." "We tellen nu veel sprinters en klimmers, maar dat is een aanvulling. En vergeet niet dat het peloton bijzonder internationaal is en niet ter plaatse trappelt." "Kijk naar die top 10 gisteren: je hebt de Grote Drie en daarna zie je uitsluitend toppers. De plaatsen zijn bijzonder duur." "We mogen ook niet vergelijken met onze voormalige kampioenen", legt de bondscoach de discussie neer. "De hedendaagse wielersport is zeer gespecialiseerd, al spreekt Tadej Pogacar dat natuurlijk tegen." "We moeten vooral blijven genieten van een koers zoals gisteren. Als wielerliefhebber had ik meermaals kippenvel, ook al eindigde dan maar 1 Belg in de top 10."