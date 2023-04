UCI bekijkt "extra maatregelen" voor Filip Maciejuk: "Dit zal niet zomaar passeren"

Na de Ronde van Vlaanderen was Filip Maciejuk de publiekelijke zondebok. De Poolse renner van Bahrain Victorious was door een gevaarlijk manoeuvre verantwoordelijk voor een massale valpartij. Maciejuk werd meteen uit koers genomen, maar mag zich waarschijnlijk nog aan een extra sanctie verwachten. "We willen een voorbeeld stellen", klonk het vanuit de UCI.

De Ronde van Vlaanderen werd gisteren opgeschrikt door een massale valpartij. Met een onbezonnen actie kegelde Filip Maciejuk de helft van het peloton omver.

"Zijn manoeuvre was absoluut not done. Je mag nooit de veiligheid van je mederenners in het gedrang brengen", reageert UCI-coördinator Peter Van Den Abeele.

In eerste instantie werd de Pool onmiddellijk gediskwalificeerd en uit de wedstrijd gehaald. In de spelersbus sloeg de renner van Bahrain Victorious meteen mea culpa, maar zo goedkoop zal Maciejuk er hoogstwaarschijnlijk niet vanaf komen. "Er kunnen absoluut nog verdere maatregelen volgen. Hij zal voor de disciplinaire commissie verschijnen. Een eventuele schorsing en/of bijkomende boete is dan niet uitgesloten. Dit zal niet zomaar passeren."

Maciejuk nam de helft van het peloton mee in zijn manoeuvre.

Om een eventuele bijkomende sanctie hard te maken, kan de UCI terugvallen op het huisreglement. "Er werd wat scheef naar ons gekeken toen we de regel invoerden dat er niet op een voetpad gereden mocht worden, maar kijk nu: de gevolgen waren voor renners als Tim Wellens toch aanzienlijk."

"Het is een negatieve trend en hier moeten we korte metten mee maken", klonk het stellig. "We willen een voorbeeld stellen en zo een signaal geven aan de renners dat we samen verantwoordelijk zijn voor de veiligheid."

We willen in de toekomst anticiperen in plaats van reageren op valpartijen. UCI-coördinator Peter Van Den Abeele

De UCI wil zelf het voortouw nemen en is naar eigen zeggen bezig met een upgrade van zijn veiligheidsmaatregelen. "De organisatie - zeker in de Vlaamse voorjaarsklassiekers - is minutieus bezig met de veiligheid van de renners. De rest van de stakeholders moet ook zijn verantwoordelijkheid nemen."



"Wij willen in de toekomst bijvoorbeeld kunnen anticiperen in plaats van reageren op valpartijen. Daarom zijn we bezig met een nieuw veiligheidsorgaan, dat we binnenkort met de wereld zullen delen. We zitten ervoor samen met teams als Jumbo-Visma en Ineos."



Catenaccio in de koers? "Verregaand"