Spanjaard Ion Izagirre triomfeert in eigen land en zet GP Miguel Indurain weer op erelijst

De jaarlijkse opwarmer van de Ronde van het Baskenland, die maandag van start gaat, is de Grote Prijs Miguel Indurain, het eerbetoon voor de 5-voudige Tourwinnaar in de naburige regio Navarra.

Die koers over 203 kilometer, met start en aankomst in Estella, wordt doorgaans in de erg heuvelachtige finale beslist, en dat was dit jaar niet anders.

Tien kilometer voor de finish ontstond de beslissende vlucht door de aanval van Ion Izagirre en de Colombiaan Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe), waarna Izagirre op de steile laatste helling zijn vluchtgezel uit de wielen reed.

De 34-jarige Bask haalde het met 2 seconden voorsprong op Higuita. De Deen Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) werd 3e. Voor Izagirre is het zijn 2e zege in de GP Indurain. Hij won de koers ook al eens in 2016.

Er finishten geen Belgen in de top 10, maar Lotto Dstny pakte dankzij zijn Deen Andreas Kron wel de 4e plaats.