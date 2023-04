SD Worx trekt in de Ronde meer dan ooit aan hetzelfde zeel: "Zolang er maar iemand van het team wint"

"Je moet durven te verliezen om te kunnen winnen. Dat is natuurlijk lastig, want iedereen wil graag winnen. Het belangrijkste is dat we zondag aan hetzelfde zeel trekken en eerlijk zijn tegen elkaar. Dan zullen we vanzelf zien wie er de sterkste is", opent Demi Vollering , de winnares in de Strade en Dwars door Vlaanderen.

Voor de Ronde van Vlaanderen is SD Worx dan ook torenhoog favoriet. Als ze elkaar geen stokken in de wielen steken tenminste.

Over de dominantie van Jumbo - Visma is al veel inkt gevloeid. Maar ook in het vrouwenpeloton rijdt met SD Worx een veelvraat rond.

"Op het einde van de rit wordt alles toch mooi verdeeld. Als je jouw kansen opoffert en werkt voor een ploeggenote, dan is dat de volgende keer misschien andersom. Zolang er in de Ronde maar iemand van ons team wint, dat is het belangrijkste", gaat Vollering verder.



Maar de grens tussen je ploeggenote iets gunnen en zelf willen winnen is flinterdun. Dat bewezen Vollering en Kopecky in de Strade Bianche. Toen gaf de Nederlandse onze landgenoot na de finish op haar donder, omdat ze zich kennelijk niet aan de teamorders had gehouden.



"Lotte en ik zijn daar alleen maar sterker uitgekomen. Als ik terugdenk aan hoe ongemakkelijk we na de finish tegen elkaar deden, moeten we daar nu vooral hard om lachen."

Na de Strade willen SD Worx en Vollering nu ook de hoofdvogel afschieten. "Of ik klaar ben voor de Ronde van Vlaanderen? Dat is een retorische vraag. We zitten in een lekkere flow met de ploeg."

"We zeggen zelf lachend: "Flow with the go". En het flowt wel erg goed bij ons!"