Ine en Ruben voor de Ronde: "Sterkere blokken tegenover SD Worx dan we tot nu toe zagen"

Kan Lotte Kopecky winnen of zit ze vast in het ploegenspel?

Ruben: "Dat is op dit moment onmogelijk te voorspellen. Het kan allebei. Maar het is zoals Tom Boonen zei: "Als je uit het ploegenspel wil blijven, moet je zelf koersen"."

Lotte Kopecky rijdt bij SD Worx in de sterkste ploeg van het vrouwenpeloton, maar de Nederlandse formatie heeft wel verschillende ijzers in het vuur. Is dat een zegen of een vloek voor onze landgenote?

"Kopecky is sterker dan vorig jaar"

"Na de Omloop zei Kopecky dat alles in het teken van de Ronde en Roubaix staat. Er was dus nog ruimte voor verbetering. In Gent-Wevelgem heeft ze Reusser moeten laten gaan, maar ze was wel heel goed."

Ruben: "Ik sluit me daar helemaal bij aan. Ik denk ook dat Kopecky sterker is geworden en dat zal misschien ook nodig zijn. En misschien start ze zondag ook met meer vertrouwen, omdat ze het al eens gedaan heeft."

Ine: "Ik vind Lotte beter dan de vorige jaren. Haar manier van demarreren is veel snediger. Ze heeft meer explosiviteit. Als je haar zag aangaan op de Muur en in de Strade Bianche, dat was veel flitsender. Als zij aangaat, kan bijna niemand volgen."

Lotte Kopecky mag zondag met rugnummer 1 starten in de Ronde van Vlaanderen, na haar overwinning van vorig jaar. Kopecky reed dit jaar 4 koersen: ze won in de Omloop en Nokere Koerse en werd nipt geklopt in de Strade. In Gent-Wevelgem vierde ploegmate Marlen Reusser en werd Kopecky 70e na een val. Hoe goed is Kopecky nu?

Ruben: "Ik vind het ook een goeie zet van Kopecky om minder te koersen. Ze heeft meer frisheid ingebouwd. Vroeger reed ze ook nog al die midweekkoersen zoals de GP Samyn. Het is niet slecht dat ze in haar programma geknipt heeft. Ze zal er zondag zeker staan."

Ine: "In de ploeg van Kopecky is het ook gewoon een kwestie van met de goeie rensters mee te zijn of als eerste weg te zijn."

De factor Van Vleuten

Ine: "Bovendien heeft Van Vleuten ook Lippert en Mackaij, die ook koers zullen willen maken. Ik denk dat we sterkere blokken zullen hebben tegenover SD Worx dan dat we tot nu toe gezien hebben."

Ruben: "Dat zij erbij komt, is toch een heel belangrijke factor. Van Vleuten is er eentje die per definitie altijd van vroeg koerst. Je zit dus niet per se met rensters van SD Worx die tegen elkaar moeten koersen om eerst weg te zijn, want er is nog een concurrente met wie je moet mee zijn. Zij gaat vroeg koers maken."

Ik denk dat we sterkere blokken zullen hebben tegenover SD Worx dan dat we tot nu toe gezien hebben.

Ruben: "Dat is interessant wat Ine nu zegt. Een ploeg die bij machte was om een Reusser terug te halen, dat had je niet in Gent-Wevelgem. De ploegen zullen sterker zijn. Een Lippert of Mackaij zijn beter dan wie nog in de finale in Gent-Wevelgem zat. Die kunnen misschien nog een Kopecky, Reusser of Vollering terughalen."

Ine: "En ik vond Trek ook niet slecht rijden in Dwars door Vlaanderen, met Shirin van Anrooij en ook Elisa Longo Borghini, die weer in goeie doen is. Ik denk dat er meer concurrentie zal zijn."

"Intrinsiek is SD Worx de sterkste ploeg, maar Trek en Movistar zijn bijna even sterk. Alleen spelen ze het tactisch op dit moment misschien iets minder goed uit."

(lees voort onder de foto)