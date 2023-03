Marijn de Vries: "90 à 95 procent kans dat renster van SD Worx Ronde van Vlaanderen wint"

"In de breedte hebben ze zo'n sterke ploeg, elke renster kan winnen. Daarachter kunnen ze de koers ook lam leggen. Ik vraag me echt af welke ploeg hen kan uitdagen. Ze kunnen vanuit alle situaties controleren, ze kunnen het weer rechtzetten en ook zelf weer initiatief nemen."

"Ik schat de kans dat zondag opnieuw iemand van SD Worx wint op 90 à 95 procent", vertelt De Vries in Vive le Vélo - leve de Ronde. "Zondag zullen ze nog een sterkere opstelling hebben dan in Gent-Wevelgem."

De weelde bij SD Worx is groot en het team heeft verschillende ijzers in het vuur. Zondag in de Ronde van Vlaanderen verwacht Marijn de Vries opnieuw iemand van de Nederlandse formatie vooraan.

Is SD Worx misschien stilaan te sterk voor het vrouwenpeloton? "Dat denk ik niet. De Ronde van Vlaanderen is een koers die ze echt kunnen controleren. Maar als je kijkt naar de Trofeo Binda, bij de vrouwen een van de allergrootste wedstrijden, dan zag je dat die helemaal in handen was van Trek."

"Het hangt dus een beetje van de wedstrijd af welke ploeg op dat moment het sterkst is. Maar in het voorjaar is dat wel SD Worx. En met Marlen Reusser hebben ze er nog een extra factor bij gekregen. Zij was indrukwekkend in Gent-Wevelgem. Wie gaat haar halen wanneer zij wegrijdt in de Ronde?"

"Ik dacht in eerste instantie dat ze heel mooi het spel kan spelen met Lorena Wiebes. Het ligt wel een beetje aan hoe de koers verloopt. Maar Reusser... ze was al heel sterk, maar wat ze toonde in Gent-Wevelgem, daar was ik echt wel van onder de indruk."