Toen waren ze plots met 4: titelstrijd bij de vrouwen ligt helemaal open

Het was zelden zo spannend in de Lotto Super League.

Anderlecht: "Zou van weinig respect getuigen als we nu nog zeggen dat ze niet gaan meedoen"

Dave Mattheus is met Anderlecht nu de leider na de zege tegen OH Leuven. "Laat ons zeggen dat we "back on track" zijn. Het gevoel is nu positief na de zege tegen OHL. De juiste focus is er weer, de sfeer zit goed. Daarvoor zat er toch wat twijfel in de groep."

Want ook Anderlecht voelt dat het nog heel spannend kan worden. "Dat komt deels door het play-offsysteem. Alles kan snel veranderen en dat is ook gebeurd. We hadden nooit gedacht dat we met 0 op 6 zouden beginnen aan de play-offs, maar zonder de halvering van de punten was er dan nog niets aan de hand geweest."

"In die eerste matchen zijn we misschien te veel bezig geweest met OHL. We dachten dat het beslist zou worden in de onderlinge duels, maar de stand maakt nu wel duidelijk dat er nog ploegen in de running zijn. Er zijn geen makkelijke matchen. Het zal om regelmaat gaan."