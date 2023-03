Nederlandse pers vernietigend na "oersaaie" wedstrijd van Oranje tegen Gibraltar

Het had een nieuwe start moeten zijn voor het Nederlandse elftal. Maar na 2 matchen onder (nieuwe) bondscoach Ronald Koeman heeft Oranje een matige indruk gemaakt. Dat ziet ook de Nederlandse media, die niet mals zijn voor hun nationale ploeg: "Het was echt dramatisch."

Vrijdag ging Nederland nog kansloos onderuit tegen Frankrijk, het werd met een 4-0-nederlaag huiswaarts gestuurd. Toen stond het schaamrood hen al op de wangen, maar de sterkte van de tegenstander en het missen van enkele belangrijke spelers werden nog als verzachtende omstandigheden gezien.

Gisteren kreeg Oranje de kans om zich te herpakken tegen Gibraltar, de nummer 200 op de FIFA-ranking. In De Kuip in Rotterdam won de nummer 6 "slechts" met 3-0, en dat was volgens de Nederlandse media onvoldoende.

De krant AD vat de overwinning van Oranje als volgt samen: "Het was waterkoud en oersaai in het Rotterdamse stadion, bij een interland die amper de status van een serieuze voetbalwedstrijd mag dragen." Ook de Volkskrant heeft dezelfde mening. Het omschrijft de wedstrijd als een grap, een wedstrijd die er niet toedoet. Enkel de uitslag is van tel, en die vond de krant te laag:



"Boven de 5-0 is aardig, minder is slecht. Het was dus matig, die 3-0, ook omdat Gibraltar ruim 40 minuten met 10 man speelde. En hoe hoog de winst ook was, die weegt sowieso niet op tegen de nederlaag met 4-0 tegen Frankrijk van afgelopen vrijdag."



Wat loopt er dan fout bij Oranje?

"Spelers uit vorm en gebrek aan inzet"

In Voetbal International gaven enkele ex-internationals hun mening. Volgens Rafael van der vaart ontbreekt het hen aan inzet: "Ik had er een futloos gevoel bij, ze ogen niet alsof ze de honger hebben die ze in de eerste periode onder Koeman hadden."



Ook het gebrek aan creativiteit wordt het elftal verweten. Volgens van der Vaart is dat te verwachten aangezien er veel spelers bij hun club uit vorm zijn en te weinig speelkansen krijgen.

Zijn collega Pierre van Hooijdonck treedt hem daarin bij en onthoudt vooral de nare nasmaak na de pijnlijke nederlaag tegen Frankrijk. "Die is na deze wedstrijd helemaal niet weggespoeld", aldus de gewezen spits. "Ik denk dat de spelers en bondscoach zich alleen maar slechter voelen."

Van Dijk is voetbaltactisch en –technisch niet goed. Op het veld heb je een andere meneer nodig. Hij maakt geluid, maar hij zegt niets. Marco van Basten

Van Dijk krijgt kritiek, Wieffer als lichtpunt

Eén man is kop van Jut volgens ex-spelers Marco van Basten en Ruud Gullit: Liverpool-verdediger Virgil van Dijk. Het duo zet zelfs vraagtekens bij zijn rol als aanvoerder. "In de kleedkamer is hij goed, voetbaltactisch en –technisch niet. Op het veld heb je een andere meneer nodig. Dit heeft niets met die blessure te maken, dit heeft te maken met leiding geven. Hij maakt geluid, maar hij zegt niets. Dat is echt zo. Dit zit in je. Dit is willen winnen ten koste van alles", laat het duo optekenen.



NOS en de Volkskrant vonden toch 1 lichtpuntje in de teleurstellende match. Hen viel debutant Mats Wieffer op. De jonge speler van Feyenoord mocht op het middenveld starten en deed dat naar behoren. "Wieffer kreeg van Koeman meteen een van de belangrijkste taken in het team, als schakel in de opbouw van achteruit. De debutant had daardoor meer dan wie ook de bal en deed daar goede dingen mee."



De 23-jarige Mats Wieffer maakte tegen Gibraltar zijn debuut voor Oranje.

Ook bondscoach Ronald Koeman was positief over Wieffer en gaf aan dat de middenvelder "als een van de weinigen" indruk op hem had gemaakt.