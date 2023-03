Werden 5 Oranje-spelers, onder wie Verbruggen, ziek door hoteleten? "Kip curry was de oorzaak"

Nederland kent geen vlekkeloze aanloop naar de start van de EK-kwalificatiecampagne. De Oranje-selectie is ten prooi gevallen aan een virusinfectie, onder wie Anderlecht-keeper Bart Verbruggen is naar huis gestuurd. Alhoewel: De Telegraaf verzekert nu dat het woensdagdiner de oorzaak was. Meer bepaald de kip curry.

Nederland opent vrijdagavond zijn EK-campagne met een lastige verplaatsing naar Frankrijk, volgende week ontvangt Oranje het bescheiden Gibraltar. Bondscoach Ronald Koeman is in de aanloop naar de wedstrijd tegen Frankrijk al 5 internationals kwijtgespeeld met een virusinfectie. Het gaat om Anderlecht-keeper Bart Verbruggen, Sven Botman (Newcastle), Cody Gakpo (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern) en Joey Veerman (PSV). Het kwintet is naar huis gestuurd.

De Telegraaf: "Kip curry velt Oranje-vijftal"

Deze namiddag kende het hele verhaal een opvallende twist.



De Nederlandse krant "De Telegraaf" beweert namelijk dat het woensdagdiner aan de basis lag van de vele afvallers. "Het is geen geheim dat er door de spelers van het Nederlands elftal al veel langer wordt geklaagd over het eten dat zij in hotel Woudschoten in Zeist krijgen voorgeschoteld", schrijft de krant.

Meer bepaald de kip curry zou de betrokkenen nu dus slecht bevallen zijn. "Dat vijf spelers wél en de overige internationals niet ziek werden, lijkt vreemd, maar is dat niet", gaat De Telegraaf verder. "Niet iedereen heeft kip curry gegeten."