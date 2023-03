Nederland wint, maar speelt Gibraltar geenszins in de vernieling, Koeman moppert: "Onvoldoende"

Koeman: "Niveau moet omhoog"

Oranje-coach Ronald Koeman deed geen moeite om zijn onvrede over het spel van zijn elftal te verbergen. "Het was niet goed, ik ben best teleurgesteld", mopperde Koeman. "Het zal echt beter moeten. We moeten ook fitter worden."



"Dit was echt te weinig. Het was slordig, we waren heel onnauwkeurig. De intentie om een monsterscore neer te zetten, die was er echt wel. Maar de uitvoering was onvoldoende."



"Weghorst kreeg voorzetten als er 4 verdedigers bij hem stonden. We schoten ook veel te weinig op doel."



Koeman had zich heel iets anders voorgesteld van zijn terugkeer bij Oranje. "Het was een rottige week", keek hij terug.



"Eerst worden er veel spelers ziek. Dan verliezen we ruim van Frankrijk (4-0) en ook nu was het onvoldoende. Het zal snel beter moeten."



Oranje speelt in juni in eigen land met Kroatië, Spanje en Italië de finaleronde van de Nations League. "Dat zijn tegenstanders van formaat", beseft Koeman. "Ik zal in de aanloop naar die finaleronde goed naar de invulling van mijn selectie moeten kijken. Het is denk ik ook belangrijk dat we dan compleet zijn."



Nederland speelde zonder Frenkie de Jong tegen Frankrijk en Gibraltar. "En Gakpo en De Ligt konden geen hele wedstrijd voetballen en Depay raakte geblesseerd, maar het niveau bij ons zal omhoog moeten. Te veel spelers waren onvoldoende."