IOC is voorstander om Russen opnieuw toe te laten, maar hakt geen knoop door over Spelen

IOC-baas Thomas Bach had eerder al laten uitschijnen dat deelname van Russische en Wit-Russische atleten opnieuw mogelijk moet zijn.

Hij neemt onder meer het wielrennen als voorbeeld, waar Russische atleten al mogen deelnemen als ze niet voor een Russische wielerploeg uitkomen. "Nergens hebben zich incidenten voorgedaan", opperde Bach.

Tijdens een driedaagse vergadering in Lausanne lag het heikele onderwerp opnieuw op tafel, maar grote knopen werden er nog niet doorgehakt.

Het Uitvoerend Comité bevestigde wel de steun aan Oekraïense atleten en benadrukte dat de sancties tegen de Russische en Wit-Russische regeringen overeind blijven. Internationale sportevenementen in Rusland zijn uit den boze.

Maar het IOC is wel voorstander van de terugkeer van Russische en Wit-Russische atleten op het internationale toneel, onder bepaalde voorwaarden. Zo zouden ze mogen deelnemen onder neutrale vlag, zolang ze de oorlog in Oekraïne niet actief hebben gesteund.

Atleten zouden ook alleen mogen deelnemen "op individuele basis". Russische teams worden nog altijd geweerd. Dat zijn de aanbevelingen voor internationale federaties en wedstrijdorganisatoren.

Over de Olympische Spelen in Parijs in 2024 en de Olympische Winterspelen in Cortina d'Ampezzo is evenwel nog geen beslissing genomen. Het IOC houdt zich het recht voor om daar "op een gepast moment" knopen over door te hakken.

Onder meer Oekraïne, Polen en de Baltische staten hebben er al mee gedreigd de Spelen te zullen boycotten als het IOC het licht op groen zet voor Russen en Wit-Russen om er in Parijs bij te zijn.