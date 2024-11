Staat "slechtste voetballand ter wereld" straks op WK? Mogelijk scheiden amper 2 (!) matchen San Marino van mirakel

di 19 november 2024 14:19

Wordt het sprookje van San Marino straks nog wat straffer? Door de promotie in de Nations League mag de voetbaldwerg plots ook dromen van het WK 2026. In een bepaald scenario moet het ministaatje dan twee opeenvolgende matchen winnen - al klinkt dat makkelijker dan het in werkelijkheid is.

Zo triestig 2024 voor de Rode Duivels was, zo feestelijk was het voorbije kalenderjaar voor San Marino.

Het nummer 210 op de FIFA-ranking boekte in september zijn eerste zege in twintig jaar. Maandagavond volgde een nieuwe stunt door een overwinning tegen Liechtenstein én ook groepswinst in de Nations League.

Maar daar stopt het voetbalsprookje misschien niet. Door het stuntparcours in de Nations League mag San Marino plots ook dromen van een plekje op het WK 2026.

Te zot voor woorden? Nochtans kan het écht.

Dat zit zo: door het WK XL stijgt het aantal Europese deelnemers van 13 naar 16. De twaalf groepswinnaars in de kwalificaties plaatsen zich rechtstreeks voor het WK.



Maar nu komt het: ook de beste 4 groepswinnaars uit de Nations League die niet in de top 2 eindigden van hun kwalificatiepoule, maken nog kans.



Zij spelen namelijk in de play-offs tegen de nummers twee uit de WK-kwalificaties om de laatste vrije plekjes.



Maar San Marino moet dus eerst en vooral hopen dat alle groepswinnaars uit de Nations League, die straks in pot 1 en 2 zitten, ook bij de eerste twee eindigen in hun kwalificatiepoule.



Dan zouden Noord-Macedonië, Noord-Ierland, Moldavië en San Marino naar de play-offs gaan.