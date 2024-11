San Marino is dol van vreugde na sprookjesachtige promotie in de Nations League

De laatste plek op de FIFA-ranking en 1 luttele zege in 37 jaar. Met dat bescheiden rapport begon San Marino begin september aan zijn campagne in de Nations League.

2,5 maand later heeft San Marino zijn aantal zeges verdrievoudigd, speelt het de rode lantaarn kwijt op de FIFA-ranking en promoveert het zowaar in de Nations League.

Het sprookje begon op 5 september toen "La Serennissima" (de bijnaam van San Marino) tegen Liechtenstein zijn 1e interlandzege in 20 jaar boekte. De 2e uit zijn geschiedenis.

Gisteren deed San Marino dat kunstje gladjes over tegen, alweer, Liechtenstein. De dwergstaat kwam in Vaduz heel offensief voor de dag met 15 schoten waarvan 6 op doel.

Maar het moest na in de 2e helft wel een 1-0-achterstand ophalen. Dat deed San Marino met verve dankzij een strafschop van Nicola Nanni en veldgoals van Lorenzo Lazzari en Alessandro Golinucci.



Die 1-3-zege bezorgt San Marino groepswinst in de D-reeks van de Nations League, waardoor het promoveert naar de C-reeks. Het zorgde na het laatste fluitsignaal voor taferelen alsof San Marino zich geplaatst had voor de eindronde van het EK of WK voetbal.