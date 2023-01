IOC zet deur open voor individuele Russische en Wit-Russische atleten onder strikte voorwaarden

Hoewel de sancties tegen Rusland en Wit-Rusland van kracht blijven en de solidariteit ten aanzien van de Oekraïense olympische gemeenschap herbevestigd werd, zet het IOC de deur onder bepaalde strikte voorwaarden open voor Russische en Wit-Russische atleten om op individuele basis opnieuw deel te nemen aan competities.



Het IOC vraagt om "de rechten van alle atleten te respecteren en ze zonder enige vorm van discriminatie te behandelen, in overeenstemming met het Olympisch Handvest."



"Het is niet aan de regeringen om te beslissen welke atleten aan een wedstrijd mogen deelnemen en welke niet". Daarmee doelde het op de beslissing van de organisatoren van Wimbledon om vorig jaar op verzoek van de Britse regering Russen en Wit-Russen uit te sluiten.



Daarom mag voortaan "geen enkele atleet uitgesloten worden op basis van zijn of haar paspoort".



De voorwaarden die de atleten moeten respecteren zijn "neutraal deelnemen en op geen enkele wijze hun staat of eender welke andere organisatie van hun land afvaardigen".



Ze moeten bovendien volledig akkoord gaan met het Olympisch Handvest. Het komt er met andere woorden op neer dat enkel diegenen die de oorlog in Oekraïne niet steunen en ook de wereldantidopingcode met bijhorende antidopingregels en -voorschriften tot in de puntjes naleven, in aanmerking komen.