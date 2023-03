VIDEO: Laurens Devos verslaat titelverdediger Cédric Nuytinck op BK tafeltennis

Ontknoping bij de mannen en vrouwen:

Laurens Devos botste in de halve finale op Florent Lambiet (4-2), die op zijn beurt in de finale met dezelfde cijfers zijn meerdere moest erkennen tegen de 19-jarige Adrien Rassenfosse. Het was zijn eerste titel. Martin Allegro kreeg net als Devos brons.



Bij de vrouwen was Daria Mityukova na 2013 en 2016 opnieuw de beste van België. Ze versloeg de 15-jarige Lilou Massart met 4-1. Het brons was voor Margo De Graef en Morane Guidon.