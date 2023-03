Lachende gezichten in Ieper: jonge fan Otis op foto met Van Aert, Mohoric in bloemetjes gezet via gedichtje

Tussen de natgeregende supporters dook er vanochtend al snel een kartonnen bord op. De boodschap was overduidelijk gericht aan Wout van Aert: "Wout, mag ik een foto aub? Groetjes Otis". Toen de kopman van Jumbo-Visma een poos later op het startpodium verscheen, ging Otis' droom uiteindelijk ook in vervulling. De jonge fan knoopte een kort gesprekje aan met zijn held en deelde ook zijn pronostiek voor vandaag nog mee. Het hoeft alleszins niet te verbazen wie volgens hem straks met de bloemen naar huis mag.

Supportersclub "MatejMatjes" brengt ode aan Mohoric

Niet alleen Otis mocht het podium op, maar ook de "MatejMatjes" maakten hun opwachting in Ieper.



De Vlaamse supportersclub van Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) probeerde de Sloveen met een Engels gedichtje nog wat extra moed te geven voor de zware weersomstandigheden vandaag.



Het kunststukje werd afgesloten met de woorden "We are ready for some more Matej Madness".



Benieuwd of het de hardrijder inspireert tot een grootse prestatie vandaag.